2019-07-13T09:30:26+03:00
Происшествия

В Ленском районе по вине пьяного водителя погиб 31-летний мужчина

Виновник ДТП врезался в грузовой «Mercedes Benz»
Мария Удовкина
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Результат освидетельствования показал у виновника аварии 0,409 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.Результат освидетельствования показал у виновника аварии 0,409 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
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12 июля на технологической трассе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. По предварительным данным установлено, что мужчина за рулем Камаза, на участке проведения дорожных работ врезался в стоящий грузовой «Mercedes Benz».

В результате аварии 31-летний пассажир, находившийся в салоне Камаза, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Водитель Камаза на момент аварии был пьян. Результат освидетельствования показал 0,409 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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