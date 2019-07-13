В Ленском районе по вине пьяного водителя погиб 31-летний мужчина
Виновник ДТП врезался в грузовой «Mercedes Benz»
Результат освидетельствования показал у виновника аварии 0,409 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
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12 июля на технологической трассе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. По предварительным данным установлено, что мужчина за рулем Камаза, на участке проведения дорожных работ врезался в стоящий грузовой «Mercedes Benz».
В результате аварии 31-летний пассажир, находившийся в салоне Камаза, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.
Водитель Камаза на момент аварии был пьян. Результат освидетельствования показал 0,409 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
ИСТОЧНИК KP.RU