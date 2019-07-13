Новое здание Малой академии наук Якутии построят к 2020 году

СЕГОДНЯ 06:35 2019-07-13T06:35:27+03:00

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Новое здание Малой академии наук Якутии будет построено к 2020 году. Здание будет строиться на средства компании «Роснефть» в рамках соглашения, подписанного между республикой и руководством компании, сообщает ЯСИА.

- В этом году мы внесли изменения в проект строительства, сделали его гораздо более современнее и технологичнее. Уверен, что строительство объекта даст новый импульс развитию изучения естественных наук, что очень важно и нужно, - подчеркнул глава Якутии.

Сейчас в здании Малой академии наук проходит XXVI Международная олимпиада школьников «Туймаада». Глава Якутии Айсен Николаев решил встретиться с участниками и поддержать их. На встрече он высоко оценил уровень подготовки детей.

ИСТОЧНИК KP.RU