2019-07-13T05:34:00+03:00
Общество

На автостраде 50 лет Октября в Якутске планируется построить Парк Победы

Проект будет приурочен к 75-летию Великой Победы
Мария Удовкина
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Члены Общественной палаты города Якутска поддержали инициативу создания Парка.Члены Общественной палаты города Якутска поддержали инициативу создания Парка.
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12 июня Сардана Авксентьева совместно с депутатом Ил Тумэн Виктором Федоровым и членами Общественной палаты Якутска посетила территорию на Автостраде 50 Октября, где к 75-летию Великой Победы планируется построить парк Победы.

Члены Общественной палаты города Якутска поддержали инициативу создания парка.

- Можно здесь посадить семьями именные деревья в память о дедушке. И начинать высаживать деревья нужно уже в сентябре, этой осенью, - подчеркнул член Общественной палаты, председатель общества охраны памятников истории и культуры Андрей Высоких.

- Наш город нуждается в общественных пространствах. Я думаю, что площадь Победы и Парк культуры не выдерживают ту нагрузку, которая на них ложится. Мы очень рады, что в Якутске появится большой красивый парк с велодорожками и площадками для игр детей, досуга подростков, - поделилась член Общественной палаты, председатель совета старост 203 микрорайона Наталья Луковцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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