На фестивале молодежи «ТАБЫС» назовут лучшие гражданские инициативы

СЕГОДНЯ 03:45 2019-07-13T03:45:35+03:00

Общественная палата Якутии зарегистрировала 24 инициативы, еще 17 предложений было от Северо-Восточного федерального университета.

Лучшие проекты будут дальше продвигаться в Общественной палате в рамках проекта «Народный правотворец»

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Проекты участников фестиваля молодежи «ТАБЫС» смогут быть реализованы на уровне республики. Сегодня Общественная палата Якутии подведет предварительные итоги проекта «Народный правотворец», сообщает ЯСИА.

В рамках деловой программы фестиваля молодежи «ТАБЫС» состоялся смотр проектов общественников. Участники представили проекты по социально важным направлениям.

Общественная палата Якутии зарегистрировала 24 инициативы, еще 17 предложений было от Северо-Восточного федерального университета.

- Самые значимые проекты, которые будут иметь наибольшую ценность, мы будем продвигать дальше в Общественной палате в рамках проекта «Народный правотворец». Окончательные итоги будут подведены в октябре. Отмечу, что не только команда, но и отдельный человек может отдельно подать свою гражданскую инициативу, – прокомментировала корреспонденту ЯСИА эксперт игры «МИР» Яна Ядреева, заместитель декана юридического факультета СВФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU