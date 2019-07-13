На фестивале молодежи «ТАБЫС» назовут лучшие гражданские инициативы
Проекты участников фестиваля молодежи «ТАБЫС» смогут быть реализованы на уровне республики. Сегодня Общественная палата Якутии подведет предварительные итоги проекта «Народный правотворец», сообщает ЯСИА.
В рамках деловой программы фестиваля молодежи «ТАБЫС» состоялся смотр проектов общественников. Участники представили проекты по социально важным направлениям.
Общественная палата Якутии зарегистрировала 24 инициативы, еще 17 предложений было от Северо-Восточного федерального университета.
- Самые значимые проекты, которые будут иметь наибольшую ценность, мы будем продвигать дальше в Общественной палате в рамках проекта «Народный правотворец». Окончательные итоги будут подведены в октябре. Отмечу, что не только команда, но и отдельный человек может отдельно подать свою гражданскую инициативу, – прокомментировала корреспонденту ЯСИА эксперт игры «МИР» Яна Ядреева, заместитель декана юридического факультета СВФУ.
ИСТОЧНИК KP.RU