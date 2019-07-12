20 июля в Якутске стартует первый фестиваль современной культуры «Leto Yakutia»

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-12T12:00:17+03:00

Старт фестиваля состоится 20 июля в Якутске на сквере «Ворота Якутска».

В рамках фестиваля 15 местных художников, дизайнеров, архитекторов создадут арт-объекты, инсталляции и распишут стены

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Фестиваль «Leto Yakutia» пройдет в 13 городах и трёх селах Якутии с 20 июля по 30 ноября.

В рамках фестиваля 15 местных художников, дизайнеров, архитекторов создадут арт-объекты, инсталляции и распишут стены. Таким образом обыденные уличные объекты в городах и сёлах будут преобразованы в произведения искусства с опорой на культурные коды региона.

Кроме создания новых объектов будут проводиться культурные мероприятия, открытые семинары, мастер-классы по улучшению мест проживания.

Первый якутский республиканский фестиваль современной культуры сможет стать отправной точкой для дальнейшего преобразования среды городов и сел Якутии.

Старт фестиваля состоится 20 июля в Якутске на сквере «Ворота Якутска», где с 12:00 до 23:00 гостей и жителей города ждет праздничная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU