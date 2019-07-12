2019-07-12T12:00:17+03:00
Общество

20 июля в Якутске стартует первый фестиваль современной культуры «Leto Yakutia»

В рамках фестиваля 15 местных художников, дизайнеров, архитекторов создадут арт-объекты, инсталляции и распишут стены
Мария Удовкина
Поделиться:
Старт фестиваля состоится 20 июля в Якутске на сквере «Ворота Якутска».Старт фестиваля состоится 20 июля в Якутске на сквере «Ворота Якутска».
Изменить размер текста:

Фестиваль «Leto Yakutia» пройдет в 13 городах и трёх селах Якутии с 20 июля по 30 ноября.

В рамках фестиваля 15 местных художников, дизайнеров, архитекторов создадут арт-объекты, инсталляции и распишут стены. Таким образом обыденные уличные объекты в городах и сёлах будут преобразованы в произведения искусства с опорой на культурные коды региона.

Кроме создания новых объектов будут проводиться культурные мероприятия, открытые семинары, мастер-классы по улучшению мест проживания.

Первый якутский республиканский фестиваль современной культуры сможет стать отправной точкой для дальнейшего преобразования среды городов и сел Якутии.

Старт фестиваля состоится 20 июля в Якутске на сквере «Ворота Якутска», где с 12:00 до 23:00 гостей и жителей города ждет праздничная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
33-градусная жара ожидает жителей Якутска 13 июля
В Таттинском районе судебные приставы восстановили права граждан на оплату труда
Дирекция биоресурсов республики объявила конкурс на лучшую фотографию
В Якутске специализированная служба такси за месяц выполнила 77 рейсов
В Якутске произошло ДТП с большегрузом
В Сунтарском районе могут появиться лесные бизоны
12 июля в Якутии принимаются меры по тушению 9 лесных пожаров
В Чурапчинском районе директор школы провел отопление в свой дом за счет бюджета
Телевизионные экстрасенсы выманили у пенсионерки из Якутии более миллиона рублей
В Олекминске уже начали подготовку к Ысыаху Олонхо-2020
В Якутске объявлен сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области
Внимание, энергия: Алданские энергетики подарили детям праздник лета
В доме на улице Чайковского жильцы второй месяц живут без электричества и горячей воды
В Олекминске построят новое здание Центра творческого развития школьников