2019-07-12T12:23:49+03:00
Происшествия

33-градусная жара ожидает жителей Якутска 13 июля

Погода ожидается без осадков
Мария Удовкина
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Температура воздуха ночью +17+19, днем +31+33°.Температура воздуха ночью +17+19, днем +31+33°.
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13 июля в Якутске ожидается погода без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +17+19, днем +31+33°С.

На западе, северо-западе, севере республики, 15 июля на юге и днем в центральной части местами небольшие и умеренные кратковременные дожди, грозы. 14 июля на северо-западе республики местами ливни, при грозах и на побережье порывистый ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+19, на севере +6+11, днем +29+34, на западе +23+28, на севере +15+20, 15 июля +10+15°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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