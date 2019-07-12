2019-07-12T11:30:42+03:00
Общество

В Таттинском районе судебные приставы восстановили права граждан на оплату труда

21 исполнительное производство о взыскании зарплаты окончено
Мария Удовкина
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В результате права взыскателей на оплату труда восстановлены.В результате права взыскателей на оплату труда восстановлены.
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В Таттинском районном отделе судебных приставов Якутии окончено 21 исполнительное производство, возбужденное в отношении двух сельскохозяйственных потребительских кооперативов, о взыскании зарплаты.

Общая сумма задолженности составила свыше 471 тысячи рублей.

Помимо вручения работодателям требований о явке на прием, судебным приставом-исполнителем наложен запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортных средств должников, а также разъяснены последствия неисполнения решения суда.

В результате права взыскателей на оплату труда восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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