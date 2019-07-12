В Таттинском районе судебные приставы восстановили права граждан на оплату труда
21 исполнительное производство о взыскании зарплаты окончено
В результате права взыскателей на оплату труда восстановлены.
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В Таттинском районном отделе судебных приставов Якутии окончено 21 исполнительное производство, возбужденное в отношении двух сельскохозяйственных потребительских кооперативов, о взыскании зарплаты.
Общая сумма задолженности составила свыше 471 тысячи рублей.
Помимо вручения работодателям требований о явке на прием, судебным приставом-исполнителем наложен запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортных средств должников, а также разъяснены последствия неисполнения решения суда.
В результате права взыскателей на оплату труда восстановлены.
ИСТОЧНИК KP.RU