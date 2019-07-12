Дирекция биоресурсов республики объявила конкурс на лучшую фотографию

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-12T11:21:13+03:00

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В связи с 50-летием заповедного дела Якутии и 25-летием системы особо охраняемых природных территорий в Якутии Дирекция биоресурсов республики объявляет конкурс фотографий «Заповедный мир в объективе».

Участникам конкурса могут стать все желающие. Для этого необходимо разместить на своей странице в Инстаграм фотографию или серию фотографий особо охраняемых природных территорий Якутии. При том, фотографии Ленских столбов, Усть-Ленского и Олекминского заповедников, а также заказника «Новосибирские острова» не принимаются.

Работы принимаются до 5 сентября 2019 года. Итоги конкурса будут подведены 15 сентября 2019 года. Победителя определяет экспертная комиссия по 2 номинациям: заповедные пейзажи и живой мир. Также предусмотрен приз зрительских симпатий.

Подробнее узнать о конкурсе можно на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU