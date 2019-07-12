2019-07-12T11:21:13+03:00
Общество

Дирекция биоресурсов республики объявила конкурс на лучшую фотографию

Участникам предлагается сделать снимок особо охраняемых природных территорий Якутии
Мария Удовкина
Поделиться:
Работы принимаются до 5 сентября 2019 года.Работы принимаются до 5 сентября 2019 года.
Изменить размер текста:

В связи с 50-летием заповедного дела Якутии и 25-летием системы особо охраняемых природных территорий в Якутии Дирекция биоресурсов республики объявляет конкурс фотографий «Заповедный мир в объективе».

Участникам конкурса могут стать все желающие. Для этого необходимо разместить на своей странице в Инстаграм фотографию или серию фотографий особо охраняемых природных территорий Якутии. При том, фотографии Ленских столбов, Усть-Ленского и Олекминского заповедников, а также заказника «Новосибирские острова» не принимаются.

Работы принимаются до 5 сентября 2019 года. Итоги конкурса будут подведены 15 сентября 2019 года. Победителя определяет экспертная комиссия по 2 номинациям: заповедные пейзажи и живой мир. Также предусмотрен приз зрительских симпатий.

Подробнее узнать о конкурсе можно на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
20 июля в Якутске стартует первый фестиваль современной культуры «Leto Yakutia»
33-градусная жара ожидает жителей Якутска 13 июля
В Таттинском районе судебные приставы восстановили права граждан на оплату труда
В Якутске специализированная служба такси за месяц выполнила 77 рейсов
В Якутске произошло ДТП с большегрузом
В Сунтарском районе могут появиться лесные бизоны
12 июля в Якутии принимаются меры по тушению 9 лесных пожаров
В Чурапчинском районе директор школы провел отопление в свой дом за счет бюджета
Телевизионные экстрасенсы выманили у пенсионерки из Якутии более миллиона рублей
В Олекминске уже начали подготовку к Ысыаху Олонхо-2020
В Якутске объявлен сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области
Внимание, энергия: Алданские энергетики подарили детям праздник лета
В доме на улице Чайковского жильцы второй месяц живут без электричества и горячей воды
В Олекминске построят новое здание Центра творческого развития школьников