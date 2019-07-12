2019-07-12T10:04:02+03:00
Происшествия

В Якутске произошло ДТП с большегрузом

В результате аварии пострадал водитель с тремя малолетними дочерьми
Мария Удовкина
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Оба водителя в момент аварии были трезвы.Оба водителя в момент аварии были трезвы.Фото: Архив "КП"
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28-летний молодой человек за рулем «ФАВ Джей-6» выехал на встречку и столкнулся с «Тойота Приус».

В результате ДТП в больницу с различными травмами доставлены водитель легковушки и три его дочери 3, 7 и 8 лет.

Оба водителя в момент аварии были трезвы. Со слов водителя грузовика он выехал на встречку, чтобы избежать столкновения с автомобилем, остановившимся для поворота налево.

На место ДТП работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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