В Якутске произошло ДТП с большегрузом
В результате аварии пострадал водитель с тремя малолетними дочерьми
Оба водителя в момент аварии были трезвы.Фото: Архив "КП"
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28-летний молодой человек за рулем «ФАВ Джей-6» выехал на встречку и столкнулся с «Тойота Приус».
В результате ДТП в больницу с различными травмами доставлены водитель легковушки и три его дочери 3, 7 и 8 лет.
Оба водителя в момент аварии были трезвы. Со слов водителя грузовика он выехал на встречку, чтобы избежать столкновения с автомобилем, остановившимся для поворота налево.
На место ДТП работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU