2019-07-12T06:48:48+03:00
Происшествия

12 июля в Якутии принимаются меры по тушению 9 лесных пожаров

Из них действующих - 6
Мария Удовкина
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На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда ведется космический мониторинг.На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда ведется космический мониторинг.
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По состоянию на 12 июля в республике принимаются меры по тушению 9 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 343,50 га, из них действующих – 6: по три пожара в Верхоянском Нюрбинском районах.

В тушении пожаров привлечено всего 197 человек, в том числе 30 работников службы наземной охраны лесов, 88 парашютистов и десантников пожарных, 6 работников МЧС, мобилизовано 80 человек из числа местного населения, задействовано 10 единиц техники

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда ведется космический мониторинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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