12 июля в Якутии принимаются меры по тушению 9 лесных пожаров
Из них действующих - 6
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда ведется космический мониторинг.
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По состоянию на 12 июля в республике принимаются меры по тушению 9 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 343,50 га, из них действующих – 6: по три пожара в Верхоянском Нюрбинском районах.
В тушении пожаров привлечено всего 197 человек, в том числе 30 работников службы наземной охраны лесов, 88 парашютистов и десантников пожарных, 6 работников МЧС, мобилизовано 80 человек из числа местного населения, задействовано 10 единиц техники
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда ведется космический мониторинг.
ИСТОЧНИК KP.RU