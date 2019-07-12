В Чурапчинском районе директор школы провел отопление в свой дом за счет бюджета
Деньги изначально предназначались для отопления в детсаде
Стоимость работ составила 324 тысячи рублей, их оплатили за счет средств Чурапчинского района.
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В сентябре 2017 года экс-директор Кындальской начальной школы-детского сада заключил договор на прокладку в образовательном учреждении тепловых сетей с компанией «Чурапча-Проект».
Стоимость работ составила 324 тысячи рублей. Счет оплатила администрация Чурапчинского района за счет средств муниципального бюджета.
Однако, как выяснила прокуратура района, тепловые сети в школе так и не были установлены. Вместо этого директор провел отопление в свой собственный дом.
В настоящее время он проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого.
ИСТОЧНИК KP.RU