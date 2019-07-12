2019-07-12T05:07:15+03:00
Происшествия

В Якутске объявлен сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области

Ранее жители Иркутской области пережили сильное наводнение
Мария Удовкина
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Всех желающих оказать посильную помощь ждут по адресу: Ломоносова 31/1, 6 этаж.Всех желающих оказать посильную помощь ждут по адресу: Ломоносова 31/1, 6 этаж.Фото: Архив "КП"
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Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска совместно с Центром помощи семьям «Тэрчи» объявляет сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения.

- Молодежь Якутска неравнодушна и готова поддержать жителей Иркутской области в непростой ситуации. Помогать нуждающимся – ответственность каждого, - сказал руководитель управления молодежи и семейной политики Константин Соколов.

Напомним, что на территории Иркутской области в результате крупномасштабного наводнения затоплено более 6,7 тысячи жилых домов, 30 участков дорог, 15 автомобильных мостов. В десятках населенных пунктах погибли более 10 человек, в больницах находятся более 150 пострадавших.

Всех желающих оказать посильную помощь ждут по адресу: Ломоносова 31/1, 6 этаж, 89142749911

ИСТОЧНИК KP.RU

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