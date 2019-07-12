2019-07-12T04:27:22+03:00
Общество

Внимание, энергия: Алданские энергетики подарили детям праздник лета

Мероприятие прошло в рамках ежегодной акции по электробезопасности
Мария Удовкина
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Все участники праздника получили сувениры – блокноты и знаки безопасности, сладкие призы и воздушные шары.Все участники праздника получили сувениры – блокноты и знаки безопасности, сладкие призы и воздушные шары.
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Энергетики Южно-Якутского филиала в рамках ежегодной PR-акции по электробезопасности «Внимание: энергия!» провели детское мероприятие в городском парке Алдана.

В компании ростовых кукол Фиксиков среди собравшихся ребят прошли занимательные игры и эстафеты. Детям также провели викторину по вопросам энергетики. Все участники праздника получили сувениры – блокноты и знаки безопасности, сладкие призы и воздушные шары.

- Чтобы заинтересовать детей и подростков в изучении правил электробезопасности мы стараемся проводить тематические мероприятия не только в течение учебного года, но и с наступлением летних школьных каникул. Формат встречи был расширен за счет подвижных игр, викторин и эстафет. В рамках данного мероприятия мы подвели итоги конкурса детского рисунка, который проводили в течение двух месяцев для школьников Алданского района. Авторов самых ярких и запоминающих работ мы отметили специальными призами, – прокомментировал заместитель директора, главный инженер Евгений Белослудцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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