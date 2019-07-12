2019-07-12T03:32:06+03:00
Общество

В Олекминске построят новое здание Центра творческого развития школьников

Объект будет сдан в эксплуатацию в 2022 году
Мария Удовкина
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Среди воспитанников образовательного учреждения есть 11 победителей и призеров международных соревнований, 6 обладателей гранта Президента России.Среди воспитанников образовательного учреждения есть 11 победителей и призеров международных соревнований, 6 обладателей гранта Президента России.
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Радостную новость жителям Олекминска сообщил Айсен Николаев 11 июля в ходе своей рабочей поездки в район. Новый объект будет сдан в эксплуатацию к 100-летию ЯАССР, которое отмечается в 2022 году.

Сегодня Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников располагается в двухэтажном деревянном здании 1992 года постройки.

Здесь дети от 6 до 18 лет занимаются научной и экспериментальной деятельностью, получают экологическое образование. Среди воспитанников образовательного учреждения есть 11 победителей и призеров международных соревнований, 6 обладателей гранта Президента России.

- Очень рад, что посетил Центр дополнительного образования. Здесь работают замечательные педагоги и занимаются талантливые дети. Их результаты просто впечатляют. Сегодня они ютятся в неприспособленном строении, но я уверен, что к 100-летию республики сможем построить для них достойное здание, – поделился руководитель республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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