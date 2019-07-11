В пятницу, 12 июня, воздух в Якутске прогреется до +31°

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-11T12:22:25+03:00

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В пятницу, 12 июля, синоптики обещают жителям Якутска настоящую летнюю жару. Днем без осадков, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, температура воздуха ночью +15+17, днем +29+31°С.

На западе, северо-западе, местами юге и северо-востоке республики ожидаются небольшие и умеренные дожди, местами грозы, ветер на побережье порывистый до 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью +13+18, на севере +6+11, днем +26+31, на западе +20+25, на севере +10+15°.

ИСТОЧНИК KP.RU