2019-07-11T12:22:25+03:00
Происшествия

В пятницу, 12 июня, воздух в Якутске прогреется до +31°

Осадков не ожидается
Мария Удовкина
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Температура воздуха ночью +15+17, днем +29+31°.Температура воздуха ночью +15+17, днем +29+31°.
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В пятницу, 12 июля, синоптики обещают жителям Якутска настоящую летнюю жару. Днем без осадков, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, температура воздуха ночью +15+17, днем +29+31°С.

На западе, северо-западе, местами юге и северо-востоке республики ожидаются небольшие и умеренные дожди, местами грозы, ветер на побережье порывистый до 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью +13+18, на севере +6+11, днем +26+31, на западе +20+25, на севере +10+15°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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