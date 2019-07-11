2019-07-11T12:26:43+03:00
Происшествия

В Якутии тушат семь лесных пожаров

Леса горят из-за сухих гроз и перехода огня с земель иных категорий
Мария Удовкина
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На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики ведется космический мониторинг.На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики ведется космический мониторинг.
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По состоянию на 11 июля в республике тушат 7 лесных пожаров. Пять из них - действующие: три в Верхоянском и два в Нюрбинском районах.

В тушении огня задействованы 138 человек и 4 единицы техники. Предварительная причина возгораний в Ленском, Нюрбинском и Верхоянском районах – сухие грозы. Два пожара в Верхоянье возникли из-за перехода огня на лесной фонд с земель иных категорий.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики под постоянным наблюдением находятся 60 зарегистрированных термоточек в Таттинском, Нюрбинском, Нерюнгринском, Ленском, Верхневилюйском, Мирнинском, Эвено-Бытантайском, Верхоянском, Жиганском и Усть-Янском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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