Московский журналист побывал на Верхней Колыме для изучения климата
Руководитель московского бюро газеты «Вашигтон пост» Антон Трояновский побывал на Верхней Колыме. Журналист и путешественник уже во второй раз приезжает в Якутию, сообщает Ulus media.
Целью поездки для журналиста из Москвы стала тема изменения климата.
- Мы решили взять несколько точек на Земле, где уже потепление климата довольно выраженное, например: на островах Тихого океана, есть такие места и в Америке. А теперь хотим написать и про Якутию. Со мной приехал фотограф, мы делаем материал о том, как влияет потепление климата на жизнь людей, на окружающую среду с экологической точки зрения, - сообщил Антон Трояновский Ulus media.
Журналист из Москвы также отметил, что в Якутии его поразили гостеприимные и открытые люди.
Далее Антон Трояновский планирует посетить Среднюю Колыму.
ИСТОЧНИК KP.RU