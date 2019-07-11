Московский журналист побывал на Верхней Колыме для изучения климата

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-11T11:14:28+03:00

Журналист из Москвы также отметил, что в Якутии его поразили гостеприимные и открытые люди. Фото: Ulus media.

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Руководитель московского бюро газеты «Вашигтон пост» Антон Трояновский побывал на Верхней Колыме. Журналист и путешественник уже во второй раз приезжает в Якутию, сообщает Ulus media.

Целью поездки для журналиста из Москвы стала тема изменения климата.

- Мы решили взять несколько точек на Земле, где уже потепление климата довольно выраженное, например: на островах Тихого океана, есть такие места и в Америке. А теперь хотим написать и про Якутию. Со мной приехал фотограф, мы делаем материал о том, как влияет потепление климата на жизнь людей, на окружающую среду с экологической точки зрения, - сообщил Антон Трояновский Ulus media.

Журналист из Москвы также отметил, что в Якутии его поразили гостеприимные и открытые люди.

Далее Антон Трояновский планирует посетить Среднюю Колыму.

ИСТОЧНИК KP.RU