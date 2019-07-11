Льготную ипотеку под 2% начнут выдавать жителям ДФО до конца года

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-11T10:50:28+03:00

Нуждающимися в жилье являются около 16 тысяч семей.

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Ипотечный кредит под 2% годовых без первоначального взноса планируется начать выдавать жителям Дальнего Востока до конца 2019 года.

Срок кредитования – 20 лет, без первоначального взноса. Максимальная сумма кредита - четыре миллиона рублей. Сейчас средняя ставка по ипотеке составляет 11% годовых.

Новый механизм льготной ипотеки предусматривает покупку, строительство или ремонт жилья, как квартир, так и домов, а получить льготную ипотеку смогут обладатели «Дальневосточного гектара» и молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет.

- В настоящий момент идет согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении ипотеки под 3% для жителей сельского значения на строительства домов, – рассказал министр архитектуры и строительного комплекса республики Павел Аргунов.

Нуждающимися в жилье являются около 16 тысяч семей, а построить дом на своем «Дальневосточном гектаре» готовы 8,5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU