2019-07-11T10:44:53+03:00
Общество

Якутия вошла в Топ-20 регионов России по инвестиционной активности

Республика расположилась на 17-й строчке из 81
Мария Удовкина
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В рейтинге первые три лидирующие позиции заняли Липецкая область, Тульская область и Республика Татарстан.В рейтинге первые три лидирующие позиции заняли Липецкая область, Тульская область и Республика Татарстан.
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Деловой российский журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал Рейтинг инвестиционной активности регионов за июнь 2019 года.

В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион».

Якутия вошла в ТОП-20 регионов России по инвестиционной активности и расположилась на 17-й строчке из 81.

В рейтинге первые три лидирующие позиции заняли Липецкая область, Тульская область и Республика Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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