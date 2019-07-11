СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-11T10:44:53+03:00

В рейтинге первые три лидирующие позиции заняли Липецкая область, Тульская область и Республика Татарстан.

Республика расположилась на 17-й строчке из 81

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Деловой российский журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал Рейтинг инвестиционной активности регионов за июнь 2019 года.

В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион».

Якутия вошла в ТОП-20 регионов России по инвестиционной активности и расположилась на 17-й строчке из 81.

В рейтинге первые три лидирующие позиции заняли Липецкая область, Тульская область и Республика Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU