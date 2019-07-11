2019-07-11T09:57:58+03:00
Политика

Виталий Чикачев назначен гендиректором ЖКХ Якутии

Ранее он возглавлял Службу эксплуатации городского хозяйства Якутска
Мария Удовкина
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Ранее республиканское коммунальное предприятие на протяжении трех лет возглавлял Виктор Омуков. Неделю назад он покинул должность в связи с переходом на другую работу.Ранее республиканское коммунальное предприятие на протяжении трех лет возглавлял Виктор Омуков. Неделю назад он покинул должность в связи с переходом на другую работу.
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Виталий Семёнович Чикачев назначен генеральным директором ЖКХ Якутии. Об этом Айсен Николаев заявил на своей странице в Твиттере.

Ранее Виталий Чикачев возглавлял Службу эксплуатации городского хозяйства Якутска.

Виталий Чикачев родился 9 мая 1979 года в Якутске.

В 2003 году окончил энергетический факультет ЯГУ с квалификацией «инженер-электрик». В 2010 году прошел курсы переподготовки в Институте управления при президенте Якутии по квалификации «государственное и муниципальное управление».

Выпускник федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров РФ» РАНХиГС при президенте России, квалификация – «управление проектами в государственном секторе».

с 30 декабря 2016 года он занимал должность заместителя председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности Якутии.

Отметим, что ранее республиканское коммунальное предприятие на протяжении трех лет возглавлял Виктор Омуков. Неделю назад он покинул должность в связи с переходом на другую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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