2019-07-11T05:06:58+03:00
Общество

В Якутии будут действовать мобильные бригады для оказания медицинских и социальных услуг

Бригады будут созданы на базе управлений соцзащиты населения и труда районов
Мария Удовкина
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На данный момент получено 14 единиц автотехники на общую сумму 11 млн рублей. Фото: ЯСИА.На данный момент получено 14 единиц автотехники на общую сумму 11 млн рублей. Фото: ЯСИА.
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В Якутии создаются 14 мобильных бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг. Они будут работать в Алданском, Верхневилюйском, Мирнинском и других районах республики, сообщает ЯСИА.

Комплексные мобильные бригады будут созданы на базе управлений соцзащиты населения и труда районов.

Как пояснил и.о. министра труда и социального развития региона Иван Алексеев, главная цель таких бригад – помощь и поддержка одиноким и одиноко проживающим гражданам старшего поколения и инвалидам.

Бригады будут созданы в следующих районах: Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Жиганский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Момский, Намский, Нерюнгринский, Нижнеколымский, Сунтарский, Чурапчинский, а также Вилюйский и Хангаласский.

Как сообщили в министерстве на данный момент получено 14 единиц автотехники на общую сумму 11 млн рублей, приобретенных за счет средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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