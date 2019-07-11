2019-07-11T04:11:43+03:00
Происшествия

В Якутии невезучий злоумышленник проиграл все похищенные деньги на спортивных ставках

18-летний парень с помощью «Мобильного банка» снял деньги с карты местного жителя
Мария Удовкина
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Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Фото: Архив "КП"
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В Усть-Алданском районе в полицию обратился местный житель, который сообщил, что с его банковской карты похищены деньги. Потерпевший рассказал полицейским, что ему пришло семь СМС-уведомлений о снятии по 1 500 рублей. При этом он никому не сообщал данные банковской карты.

Злоумышленником оказался 18-летний парень. В салоне связи он приобрел новую сим-карту и позже выяснил, что к ней была привязана карта прежнего владельца номера. Долго не раздумывая, парень установил услугу «Мобильный банк» и совершил переводы себе на карту. Таким образом он похитил 10 500 рублей.

По словам подозреваемого, все деньги он проиграл на спортивных ставках.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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