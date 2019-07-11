В Губинском округе отремонтируют 32 детские площадки за счет муниципального бюджета
До 10 августа работы должны завершиться
Всего в Губинском округе расположены 62 детские и спортивные площадки.
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Всего в Губинском округе расположены 62 детские и спортивные площадки: из них 43 находятся на балансе управления, остальные в зоне ответственности УК и ТСЖ, обслуживающие многоквартирный дом.
В этом году за счёт муниципального бюджета будет отремонтировано 35 детских площадок. 1 июля состоялся аукцион, на котором был определён подрядчик – ИП Ганжипова. До 10 августа ремонтные работы должны быть выполнены.
ИСТОЧНИК KP.RU