В Губинском округе отремонтируют 32 детские площадки за счет муниципального бюджета

СЕГОДНЯ 03:41 2019-07-11T03:41:38+03:00

Всего в Губинском округе расположены 62 детские и спортивные площадки.

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Всего в Губинском округе расположены 62 детские и спортивные площадки: из них 43 находятся на балансе управления, остальные в зоне ответственности УК и ТСЖ, обслуживающие многоквартирный дом.

В этом году за счёт муниципального бюджета будет отремонтировано 35 детских площадок. 1 июля состоялся аукцион, на котором был определён подрядчик – ИП Ганжипова. До 10 августа ремонтные работы должны быть выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU