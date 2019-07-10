Дождь с грозой: прогноз погоды в Якутске на 11 июля

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-10T11:52:53+03:00

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Ночью в Якутске кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы при грозе 13-18 м/с, температура воздуха ночью +17+19, днем +27+29°.

На северо-востоке, севере, юге и западе республики небольшие и умеренные дожди, местами грозы. Ветер на побережье и при грозах порывистый до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +13+18, на севере +8+13, днем +24+29, на западе, юге +20+25, на севере +13+18°.

ИСТОЧНИК KP.RU