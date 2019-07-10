Дождь с грозой: прогноз погоды в Якутске на 11 июля
Температура воздуха днем поднимется до +27+29°
На северо-востоке, севере, юге и западе республики небольшие и умеренные дожди.
Изменить размер текста:
Ночью в Якутске кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы при грозе 13-18 м/с, температура воздуха ночью +17+19, днем +27+29°.
На северо-востоке, севере, юге и западе республики небольшие и умеренные дожди, местами грозы. Ветер на побережье и при грозах порывистый до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +13+18, на севере +8+13, днем +24+29, на западе, юге +20+25, на севере +13+18°.
ИСТОЧНИК KP.RU