«Гордость Якутии»: Победителем в номинации «Предприниматель» стал Михаил Охлопков

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-10T11:45:05+03:00

Ему будет вручен кубок-чорон от магазина «Камелек» и приз от Министерства предпринимательства

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Финальное голосование среди кандидатов на премию «Гордость Якутии» в номинации «Предприниматель» завершилось в пятницу на сайте gordost.sakhamedia.ru. Победителем признан директор ООО «Адгезия» Михаил Охлопков. Он получил 2970 голосов.

- Несмотря на летний «мертвый сезон» для подобных голосований, мы ощутили острую конкуренцию в финале между лидерами, финалисты показали интересную борьбу. У нескольких кандидатов было выявлено немного «накрученных» голосов. Важно отметить, что друзья и доброжелатели участников занимаются этим не всегда с ведома кандидатов. Технической службой они были выявлены и срезаны», – добавил координатор проекта Прокопий Бубякин.

Победителю будет вручен кубок-чорон от магазина «Камелек» и приз от партнера номинации — Министерства по делам предпринимательства, торговли и туризма республики. Торжественное награждение победителя состоится в медиа-центре «Сахамедиа» 11 июля в 15.00, куда будут приглашены все финалисты. У болельщиков есть возможность прийти и поздравить победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU