В Новосибирске задержали иностранца, находящегося в межгосударственном розыске
Сотрудники МВД России в аэропорту Толмачево задержании мужчину, находящегося в межгосударственном розыске в Узбекистане.
32-летнего мужчину подозревают в похищении, применении насилия в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, по предварительному сговору группой лиц, с перемещением потерпевшего через границу Узбекистана с незаконным удержанием за границей, с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего.
Сотрудники транспортной полиции задержали его при регистрации на рейс в Якутск в аэропорту Новосибирска.
В настоящее время правоохранители готовят документы для отправки преступника на родину и передачи его инициатору розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU