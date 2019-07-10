В Новосибирске задержали иностранца, находящегося в межгосударственном розыске

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-10T10:20:29+03:00

В настоящее время правоохранители готовят документы для отправки преступника на родину и передачи его инициатору розыска. Фото: Архив "КП"

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Сотрудники МВД России в аэропорту Толмачево задержании мужчину, находящегося в межгосударственном розыске в Узбекистане.

32-летнего мужчину подозревают в похищении, применении насилия в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, по предварительному сговору группой лиц, с перемещением потерпевшего через границу Узбекистана с незаконным удержанием за границей, с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего.

Сотрудники транспортной полиции задержали его при регистрации на рейс в Якутск в аэропорту Новосибирска.

В настоящее время правоохранители готовят документы для отправки преступника на родину и передачи его инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU