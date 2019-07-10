В Якутии действуют 4 лесных пожара
По состоянию на 10 июля в республике принимаются меры по тушению 5 лесных пожаров, из них действующих – 4: два в Верхоянском районе и по одному в Ленском и Горном.
Локализован один лесной пожар в Верхоянском районе на общей площади 75 га.
В тушении участвует 91 человек, в том числе 31 работник службы наземной охраны лесов, 33 парашютиста и десантника пожарных, мобилизовано 27 человек из числа местного населения, задействовано 6 единицы техники.
На землях иных категорий действуют 6 природных пожаров. В тушении принимают участие 114 человек и 13 единиц техники.
Труднодоступные и удаленные земли лесного фонда республики находятся контролируются космическим мониторингом.
ИСТОЧНИК KP.RU