В Якутии действуют 4 лесных пожара

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-10T09:17:37+03:00

Локализован один лесной пожар в Верхоянском районе на общей площади 75 га.

В тушении участвует 91 человек

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 10 июля в республике принимаются меры по тушению 5 лесных пожаров, из них действующих – 4: два в Верхоянском районе и по одному в Ленском и Горном.

Локализован один лесной пожар в Верхоянском районе на общей площади 75 га.

В тушении участвует 91 человек, в том числе 31 работник службы наземной охраны лесов, 33 парашютиста и десантника пожарных, мобилизовано 27 человек из числа местного населения, задействовано 6 единицы техники.

На землях иных категорий действуют 6 природных пожаров. В тушении принимают участие 114 человек и 13 единиц техники.

Труднодоступные и удаленные земли лесного фонда республики находятся контролируются космическим мониторингом.

ИСТОЧНИК KP.RU