Жителям Якутска расскажут, как идет ремонт городских дорог
10 июля с 17:00 в актовом зале администрации управления Строительного округа состоятся публичные слушания перед жителями Строительного и Гагаринского округов по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске.
С информацией выступят представители Управления дорог окружной администрации Якутска, ГИБДД МВД Якутии, подрядчики ремонтных работ, заказчик МКУ «Главстрой».
Общественные слушания перед жителями Губинского и Промышленного округов пройдут 11 июля с 15:00 в библиотеке «Три Д».
В Сайсарском округе публичные слушания состоятся 16 июля с 17:00 на третьем этаже Саха политехнического лицея.
Напомним, Якутск участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU