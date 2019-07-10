Жителям Якутска расскажут, как идет ремонт городских дорог

СЕГОДНЯ 08:12 2019-07-10T08:13:10+03:00

Общий объем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей.

В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске состоятся публичные слушания

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10 июля с 17:00 в актовом зале администрации управления Строительного округа состоятся публичные слушания перед жителями Строительного и Гагаринского округов по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске.

С информацией выступят представители Управления дорог окружной администрации Якутска, ГИБДД МВД Якутии, подрядчики ремонтных работ, заказчик МКУ «Главстрой».

Общественные слушания перед жителями Губинского и Промышленного округов пройдут 11 июля с 15:00 в библиотеке «Три Д».

В Сайсарском округе публичные слушания состоятся 16 июля с 17:00 на третьем этаже Саха политехнического лицея.

Напомним, Якутск участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU