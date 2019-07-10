Месть бывшей: в Якутии мужчина украл и продал машину экс-супруги

СЕГОДНЯ 07:03 2019-07-10T07:10:05+03:00

Потерпевшая на время доверила авто бывшему мужу

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась женщина, которая сообщила о краже своего автомобиля «Тойота Аллион». Машину она временно оставила у своего бывшего мужа, а вернувшись, обнаружила пропажу.

Сотрудники полиции установили, что 39-летний безработный бывший супруг втайне продал автомобиль за 430 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU