Месть бывшей: в Якутии мужчина украл и продал машину экс-супруги
Потерпевшая на время доверила авто бывшему мужу
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Фото: Архив "КП"
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В полицию обратилась женщина, которая сообщила о краже своего автомобиля «Тойота Аллион». Машину она временно оставила у своего бывшего мужа, а вернувшись, обнаружила пропажу.
Сотрудники полиции установили, что 39-летний безработный бывший супруг втайне продал автомобиль за 430 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU