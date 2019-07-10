2019-07-10T07:10:05+03:00
Происшествия

Месть бывшей: в Якутии мужчина украл и продал машину экс-супруги

Потерпевшая на время доверила авто бывшему мужу
Мария Удовкина
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Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Фото: Архив "КП"
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В полицию обратилась женщина, которая сообщила о краже своего автомобиля «Тойота Аллион». Машину она временно оставила у своего бывшего мужа, а вернувшись, обнаружила пропажу.

Сотрудники полиции установили, что 39-летний безработный бывший супруг втайне продал автомобиль за 430 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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