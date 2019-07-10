В СВФУ проведут ярмарку красоты и здоровья

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-10T07:00:15+03:00

12 июля в Клинике Медицинского института СВФУ с 10:00 до 13:00 корейские эксперты проведут бесплатный прием.

В этот день любой желающий сможет получить бесплатную консультацию специалистов, прости экспресс-тест и послушать лекции

Изменить размер текста: A A

Северо-Восточный федеральный университет совместно с ведущими медицинскими центрами Южной Кореи проводит II Ярмарку красоты и здоровья. 11 и 12 июля бесплатно пройдут консультации, лекции и прием узких специалистов, приборно-инструментальная диагностика и экспресс-тесты.

11 июля в гостинице «Полярная звезда» с 14:00 будут проведены лекции и встречи с экспертами в области пластической хирургии, гастроэнтерологии, ортопедии, стоматологии и пульмонологи.

12 июля в Клинике Медицинского института СВФУ с 10:00 до 13:00 корейские эксперты проведут бесплатный прием. В течении дня желающие смогут получить измерение сахара, биоимпедансометрию, консультации дерматолога, эндокринолога и хирурга, ультразвуковую и рентгеновскую денситометрию пяточной кости.

Кроме того, на ярмарке будет выставка уникального мыла, полученного путем омыления растительных масел с добавлением водных и масляных экстрактов лекарственных растений Якутии.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону – 8 914 105 05 47.

ИСТОЧНИК KP.RU