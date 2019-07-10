В СВФУ проведут ярмарку красоты и здоровья
Северо-Восточный федеральный университет совместно с ведущими медицинскими центрами Южной Кореи проводит II Ярмарку красоты и здоровья. 11 и 12 июля бесплатно пройдут консультации, лекции и прием узких специалистов, приборно-инструментальная диагностика и экспресс-тесты.
11 июля в гостинице «Полярная звезда» с 14:00 будут проведены лекции и встречи с экспертами в области пластической хирургии, гастроэнтерологии, ортопедии, стоматологии и пульмонологи.
12 июля в Клинике Медицинского института СВФУ с 10:00 до 13:00 корейские эксперты проведут бесплатный прием. В течении дня желающие смогут получить измерение сахара, биоимпедансометрию, консультации дерматолога, эндокринолога и хирурга, ультразвуковую и рентгеновскую денситометрию пяточной кости.
Кроме того, на ярмарке будет выставка уникального мыла, полученного путем омыления растительных масел с добавлением водных и масляных экстрактов лекарственных растений Якутии.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону – 8 914 105 05 47.
ИСТОЧНИК KP.RU