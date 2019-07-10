В Нижнем Бестяхе большегруз устроил массовое ДТП
9 июля в поселке Нижний Бестях произошло ДТП с участием 5 транспортных средств. Водитель грузовика «Скания»-полуприцеп нарушил правила стоянки и столкнулся сразу с четырьмя припаркованными возле торгового центра машинами.
Затем он въехал в забор, повредив ограждение, и только тогда остановился. Лишь по счастливой случайности никто в результате ДТП не пострадал: салоны автомобилей были пусты - их хозяева были в этот момент в магазине.
Как пояснил водитель грузовика, выходя из машины, он поставил ее на «ручник», запер дверь снаружи, а сам отправился в магазин за покупками. Почему автомобиль начал самопроизвольное движение, мужчина объяснить не смог.
Большегруз, груженый макаронами, направлялся в Ытык-Кюель. Водитель не был пьян и имел при себе все необходимые документы.
По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU