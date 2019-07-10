В Олекминском районе несовершеннолетний мотоциклист попал в реанимацию

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-10T05:00:12+03:00

Мотоцикл подросток не в первый раз взял у своего дедушки.

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9 июля в дежурную часть ОМВД по Олекминскому району позвонила фельдшер больницы села Улахан-Мунгку. Она сообщила, что в приемный покой был доставлен 15-летний мальчик с тяжелыми травмами головы.

Выяснилось, что травмы подросток получил в результате ДТП. Он со своими друзьями катался на мотоциклах около 3 часов ночи. Мальчик не заметил камень на дороге из-за образовавшейся пыли, наехал на него и перевернулся. Девушка-пассажир не пострадала. Во время аварии они оба были без мотошлемов и других средств защиты.

Восьмиклассник приехал на лето из Якутска погостить у родственников. Мототехнику он в очередной раз взял у своего дедушки. Как выяснилось, мальчик не первый раз управлял транспортом деда.

В отношении дедушки составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU