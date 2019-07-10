В Якутске стартовала международная олимпиада «Туймаада»
9 июля в Якутске стартовала международная олимпиада «Туймаада». Это один из ведущих интеллектуальных конкурсов в России и на Дальнем Востоке.
В этом году олимпиада собрала 150 школьников из регионов России, Румынии, Казахстана, Болгарии, Сингапура, Ирана и Таджикистана.
Со словами напутствия к участникам обратился председатель правительства Якутии Владимир Солодов.
- Для меня большая честь приветствовать участников на 26-ой олимпиаде «Туймаада», заложенной в 1994 году первым президентом республики Михаилом Николаевым. Традиция собирать лучших учеников мира продолжается и сегодня, - отметил Владимир Солодов.
Он также добавил, что для Якутии как для одного из лидеров-регионов северо-востока Азии, проведение такого масштабного соревнования имеет большое значение в разных сферах: образовательной, научной, туристической.
ИСТОЧНИК KP.RU