Около 300 детей Якутии примут участие в военно-спортивной игре «Таежный герой»
9 июня в центре профессиональной подготовки МВД Якутии состоялось торжественное открытие VIII военно-спортивных игр на местности «Таежный герой».
Экстремальный проект проводится с целью пропаганды здорового образа жизни.
С приветственной речью выступила глава города Сардана Авксентьева.
- Очень рада вас всех сегодня видеть. Я очень бережно и с большим интересом отношусь к детям, молодежи. Отмечу, что по мне, нет детей, у которых нет таланта. У каждого есть что-то, что отличает от других. Всегда думайте только о хорошем, мечтайте, развивайтесь, учитесь. Стремитесь к тому, чтобы стать достойными членами общества, гордостью нашего города, - отметила Сардана Авксентьева.
В течение двух дней в игре примут участие около 300 детей. В программу входят выставка боевого оружия, квест-игра, таежный волейбол, вечер дружбы и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU