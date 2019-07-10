Около 300 детей Якутии примут участие в военно-спортивной игре «Таежный герой»

СЕГОДНЯ 03:38 2019-07-10T03:38:07+03:00

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9 июня в центре профессиональной подготовки МВД Якутии состоялось торжественное открытие VIII военно-спортивных игр на местности «Таежный герой».

Экстремальный проект проводится с целью пропаганды здорового образа жизни.

С приветственной речью выступила глава города Сардана Авксентьева.

- Очень рада вас всех сегодня видеть. Я очень бережно и с большим интересом отношусь к детям, молодежи. Отмечу, что по мне, нет детей, у которых нет таланта. У каждого есть что-то, что отличает от других. Всегда думайте только о хорошем, мечтайте, развивайтесь, учитесь. Стремитесь к тому, чтобы стать достойными членами общества, гордостью нашего города, - отметила Сардана Авксентьева.

В течение двух дней в игре примут участие около 300 детей. В программу входят выставка боевого оружия, квест-игра, таежный волейбол, вечер дружбы и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU