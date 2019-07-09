В Якутии вынесли приговор заведующей детским садом из окна которого выпал ребенок

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-09T11:42:47+03:00

ЧП произошло в 2017 году

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В Хангаласском районе Якутии вынесен приговор заведующей детским садом, в котором 8 сентября 2017 года произошло ЧП: из окна третьего этажа выпал ребенок.

Суд признал женщину виновной и приговорил к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком один год.

В результате падения ребенок получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Подсудимая свою вину отрицала, но собранные доказательства легли в основу обвинительного приговора, вынесенного Хангаласским районным судом.

ИСТОЧНИК KP.RU