В Якутии вынесли приговор заведующей детским садом из окна которого выпал ребенок
ЧП произошло в 2017 году
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В Хангаласском районе Якутии вынесен приговор заведующей детским садом, в котором 8 сентября 2017 года произошло ЧП: из окна третьего этажа выпал ребенок.
Суд признал женщину виновной и приговорил к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком один год.
В результате падения ребенок получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Подсудимая свою вину отрицала, но собранные доказательства легли в основу обвинительного приговора, вынесенного Хангаласским районным судом.
ИСТОЧНИК KP.RU