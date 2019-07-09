2019-07-09T11:42:47+03:00
Происшествия

В Якутии вынесли приговор заведующей детским садом из окна которого выпал ребенок

ЧП произошло в 2017 году
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Хангаласском районе Якутии вынесен приговор заведующей детским садом, в котором 8 сентября 2017 года произошло ЧП: из окна третьего этажа выпал ребенок.

Суд признал женщину виновной и приговорил к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком один год.

В результате падения ребенок получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Подсудимая свою вину отрицала, но собранные доказательства легли в основу обвинительного приговора, вынесенного Хангаласским районным судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске открыли сквер «Панда и мамонт»
Недетский конфликт: 17-летний парень сломал челюсть однокласснице из-за социальных сетей
Председатель правительства Якутии Владимир Солодов встретился с основателями IT-компании MyTona
В Якутии на трассе А-331 отремонтирован мост через реку Таас-Юрях
В Нюрбе малолетние мотоциклисты столкнулись с грузовиком
Алексей Колодезников проверил ход реконструкции дорог в Якутске
Долгожданная стройка: 16 июля будет установлена первая свая Нюрбинского театра
В Якутске семьям вручили медали «За любовь и верность»
В Якутии началась проверка работы регионального МЧС
Разработчики СВФУ получили патент на деревянную ловушку
В ближайшие три дня в Якутске и 12 районах республики ожидаются грозы, ливни и сильный ветер
Следующие Игры народов Якутии станут частью юбилейных мероприятий к 100-летию республики
В республике действуют 3 лесных пожара