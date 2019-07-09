В Якутске открыли сквер «Панда и мамонт»

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-09T10:41:27+03:00

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8 июля в Строительном округе Якутска открыли сквер «Панда и мамонт», реализованный за счет субсидии народных инициатив по проекту «Народный бюджет».

Как сообщил инициатор проекта Афанасий Чириков, сквер появился при поддержке окружной администрации города и управляющей компании «Бюджетник».Также стало известно, что на территории сквера посажено 100 деревьев, 100 цветов, 100 кустарников и установлены спортивные силовые тренажеры.

ИСТОЧНИК KP.RU