2019-07-09T10:41:27+03:00
Общество

В Якутске открыли сквер «Панда и мамонт»

Общественное пространство построено за счет проекта «Народный бюджет»
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

8 июля в Строительном округе Якутска открыли сквер «Панда и мамонт», реализованный за счет субсидии народных инициатив по проекту «Народный бюджет».

Как сообщил инициатор проекта Афанасий Чириков, сквер появился при поддержке окружной администрации города и управляющей компании «Бюджетник».Также стало известно, что на территории сквера посажено 100 деревьев, 100 цветов, 100 кустарников и установлены спортивные силовые тренажеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии вынесли приговор заведующей детским садом из окна которого выпал ребенок
Недетский конфликт: 17-летний парень сломал челюсть однокласснице из-за социальных сетей
Председатель правительства Якутии Владимир Солодов встретился с основателями IT-компании MyTona
В Якутии на трассе А-331 отремонтирован мост через реку Таас-Юрях
В Нюрбе малолетние мотоциклисты столкнулись с грузовиком
Алексей Колодезников проверил ход реконструкции дорог в Якутске
Долгожданная стройка: 16 июля будет установлена первая свая Нюрбинского театра
В Якутске семьям вручили медали «За любовь и верность»
В Якутии началась проверка работы регионального МЧС
Разработчики СВФУ получили патент на деревянную ловушку
В ближайшие три дня в Якутске и 12 районах республики ожидаются грозы, ливни и сильный ветер
Следующие Игры народов Якутии станут частью юбилейных мероприятий к 100-летию республики
В республике действуют 3 лесных пожара