Недетский конфликт: 17-летний парень сломал челюсть однокласснице из-за социальных сетей

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-09T10:37:14+03:00

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В одно из медучреждений Олекминского района Якутии обратилась девушка со следами побоев на лице. Как оказалось, ее избил 17-летний одноклассник.

Конфликт начался в социальных сетях: подозреваемый в одной из социальных сетей поссорился со своей девушкой, которая живет в другом районе. После ссоры она пожаловалась на своего возлюбленного подруге, которая является одноклассницей молодого человека.

Парень улучил удобный момент, получил доступ к смартфону потерпевшей и передал скриншоты обсуждения двух подруг себе. После этого виртуальный конфликт перешел в реальность. Ссора обернулась сломанной челюстью, ссадинами и гематомами для девушки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU