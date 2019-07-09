Недетский конфликт: 17-летний парень сломал челюсть однокласснице из-за социальных сетей
В одно из медучреждений Олекминского района Якутии обратилась девушка со следами побоев на лице. Как оказалось, ее избил 17-летний одноклассник.
Конфликт начался в социальных сетях: подозреваемый в одной из социальных сетей поссорился со своей девушкой, которая живет в другом районе. После ссоры она пожаловалась на своего возлюбленного подруге, которая является одноклассницей молодого человека.
Парень улучил удобный момент, получил доступ к смартфону потерпевшей и передал скриншоты обсуждения двух подруг себе. После этого виртуальный конфликт перешел в реальность. Ссора обернулась сломанной челюстью, ссадинами и гематомами для девушки.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU