В Якутии на трассе А-331 отремонтирован мост через реку Таас-Юрях
В ходе капитального ремонта мостовики выполнили укрепительные работы, обновили опоры моста, пролетные строения, устроили новое покрытие из сталефибробетона и водоотвод, а также установили новое барьерное ограждение. Все металлические конструкции обработаны антикоррозийной защитой. Мост был сдан на четыре месяца раньше срока.
Протяженность моста составляет 33,9 погонных метров, ширина проезжей части - 6 метров. Грузоподъемность сооружения благодаря выполненным работам стала соответствовать современным нагрузкам.
Добавим, что сегодня на федеральной трассе «Вилюй» ведутся работы по приведению в нормативное состояние еще пяти искусственных сооружений – это мосты через реки Салаа Басса, Басылай-Юрях, Оччугуй-Ботуобуя и через каналы на 510-м и 716-м километрах.
ИСТОЧНИК KP.RU