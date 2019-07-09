В Якутии на трассе А-331 отремонтирован мост через реку Таас-Юрях

СЕГОДНЯ 07:07 2019-07-09T07:07:11+03:00

Мост сдан в эксплуатацию на четыре месяца раньше срока

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В ходе капитального ремонта мостовики выполнили укрепительные работы, обновили опоры моста, пролетные строения, устроили новое покрытие из сталефибробетона и водоотвод, а также установили новое барьерное ограждение. Все металлические конструкции обработаны антикоррозийной защитой. Мост был сдан на четыре месяца раньше срока.

Протяженность моста составляет 33,9 погонных метров, ширина проезжей части - 6 метров. Грузоподъемность сооружения благодаря выполненным работам стала соответствовать современным нагрузкам.

Добавим, что сегодня на федеральной трассе «Вилюй» ведутся работы по приведению в нормативное состояние еще пяти искусственных сооружений – это мосты через реки Салаа Басса, Басылай-Юрях, Оччугуй-Ботуобуя и через каналы на 510-м и 716-м километрах.

ИСТОЧНИК KP.RU