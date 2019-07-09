В Нюрбе малолетние мотоциклисты столкнулись с грузовиком
9 июля в Нюрбе около часа ночи Водитель «КАМАЗа», при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Racer», движущемуся во встречном направлении. В результате произошло столкновение.
Мотоциклист и его пассажир были доставлены в больницу с множественными переломами. Пострадавшим по 14 лет, оба были без шлемов и других средств защиты.
Родители малолетнего водителя сами приобрели ему мотоцикл для личного пользования. Прав управления, подросток, безусловно не имеет.
Водитель грузовика в момент ДТП был трезв. В объяснении он написал, что понадеялся на то, что успеет проехать перекресток.
Информация о ДТП и о факте пребывания подростков в ночное время вне дома была направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU