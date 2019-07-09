2019-07-09T06:45:04+03:00
Происшествия

В Нюрбе малолетние мотоциклисты столкнулись с грузовиком

Оба подростка доставлены в больницу с множественными переломами
Мария Удовкина
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Водитель грузовика в момент ДТП был трезв.Водитель грузовика в момент ДТП был трезв.
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9 июля в Нюрбе около часа ночи Водитель «КАМАЗа», при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Racer», движущемуся во встречном направлении. В результате произошло столкновение.

Мотоциклист и его пассажир были доставлены в больницу с множественными переломами. Пострадавшим по 14 лет, оба были без шлемов и других средств защиты.

Родители малолетнего водителя сами приобрели ему мотоцикл для личного пользования. Прав управления, подросток, безусловно не имеет.

Водитель грузовика в момент ДТП был трезв. В объяснении он написал, что понадеялся на то, что успеет проехать перекресток.

Информация о ДТП и о факте пребывания подростков в ночное время вне дома была направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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