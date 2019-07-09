2019-07-09T05:50:45+03:00
Звезды

Долгожданная стройка: 16 июля будет установлена первая свая Нюрбинского театра

На строительство будет выделено 420 млн рублей
Мария Удовкина
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Символично, что строительство начнется в Год театра, объявленный в России.Символично, что строительство начнется в Год театра, объявленный в России.
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На долгожданное строительство здания Нюрбинского государственного передвижного драмтеатра будет выделено 420 млн рублей. Уже 16 июля будет вбита первая свая будущего театра, сообщает ЯСИА.

Уже в этом году предстоит освоить 130 миллионов из выделенных средств. Будет выделен земельный участок, установлены сваи, начнутся работы по нулевому циклу, будут установлены плиты под фундамент.

16 июля в торжественной церемонии примут участие руководство республики, члены правительства, депутаты, старейшие работники театра. Символично, что строительство начнется в Год театра, объявленный в России.

- Театр мы ждали 53 года, до сих пор у нас не было своего соответствующего здания. Зал будет рассчитан на 240 мест, будет и малый зал, и репетиционный. Главная сцена будет сверхсовременной по всем параметрам: и по технике, и по свету, и по музыкальному оснащению, — поделился радостью с ЯСИА Юрий Макаров, художественный руководитель будущего театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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