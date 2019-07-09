Долгожданная стройка: 16 июля будет установлена первая свая Нюрбинского театра
На долгожданное строительство здания Нюрбинского государственного передвижного драмтеатра будет выделено 420 млн рублей. Уже 16 июля будет вбита первая свая будущего театра, сообщает ЯСИА.
Уже в этом году предстоит освоить 130 миллионов из выделенных средств. Будет выделен земельный участок, установлены сваи, начнутся работы по нулевому циклу, будут установлены плиты под фундамент.
16 июля в торжественной церемонии примут участие руководство республики, члены правительства, депутаты, старейшие работники театра. Символично, что строительство начнется в Год театра, объявленный в России.
- Театр мы ждали 53 года, до сих пор у нас не было своего соответствующего здания. Зал будет рассчитан на 240 мест, будет и малый зал, и репетиционный. Главная сцена будет сверхсовременной по всем параметрам: и по технике, и по свету, и по музыкальному оснащению, — поделился радостью с ЯСИА Юрий Макаров, художественный руководитель будущего театра.
ИСТОЧНИК KP.RU