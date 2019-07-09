2019-07-09T04:22:24+03:00
Общество

В Якутске семьям вручили медали «За любовь и верность»

Памятными наградами отметили те пары, которые прожили в браке 25 и более лет
Мария Удовкина
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Чествовали в этот день и те пары, которые только сегодня вступили в законный брак.Чествовали в этот день и те пары, которые только сегодня вступили в законный брак.
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В Якутске в честь празднования Дня семьи, любви и верности чествовали супругов, которые прожили в браке 25 и более лет

Памятными подарками и медалями «За любовь и верность» супружеские пары наградила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

- Хорошая семья – это крепкая основа для устойчивого развития республики. Сегодня органы государственной власти республики, глава Якутии Айсен Николаев, правительство принимают все меры для поддержки крепких семей, которые верностью друг другу доказывают, что они действительно являются основой для дальнейшего развития Якутии. У нас в Якутии много многодетных семей, большое внимание мы уделяем их поддержке для решения главного демографического вопроса, — отметила в комментарии ЯСИА Ольга Балабкина.

Чествовали в этот день и те пары, которые только сегодня вступили в законный брак. На счастье молодожёны выпустили в небо несколько десятков голубей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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