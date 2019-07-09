В Якутии началась проверка работы регионального МЧС

СЕГОДНЯ 03:58 2019-07-09T03:59:07+03:00

9 июля состоится проведение зачетов по физической подготовке и смотр автомобильной техники.

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8 июля комиссия МЧС России начала плановую инспекторскую проверку МЧС Якутии, которая продлится до 20 июля включительно.

Проверка проводится для того, чтобы оценить силы и степень готовности региональных сотрудников защищать население от чрезвычайных ситуаций.

В первый день на плацу управления состоялся строевой смотр личного состава, проверка имущества и строевой подготовки. Кроме того, для оценки теоретических знаний, сотрудники МЧС Якутии прошли тестирование по профессиональной подготовке.

9 июля состоится проведение зачетов по физической подготовке и смотр автомобильной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU