В Якутии началась проверка работы регионального МЧС
Сотрудники МЧС Якутии сдают физические нормативы и профессиональные тесты
9 июля состоится проведение зачетов по физической подготовке и смотр автомобильной техники.
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8 июля комиссия МЧС России начала плановую инспекторскую проверку МЧС Якутии, которая продлится до 20 июля включительно.
Проверка проводится для того, чтобы оценить силы и степень готовности региональных сотрудников защищать население от чрезвычайных ситуаций.
В первый день на плацу управления состоялся строевой смотр личного состава, проверка имущества и строевой подготовки. Кроме того, для оценки теоретических знаний, сотрудники МЧС Якутии прошли тестирование по профессиональной подготовке.
9 июля состоится проведение зачетов по физической подготовке и смотр автомобильной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU