Разработчики СВФУ получили патент на деревянную ловушку

СЕГОДНЯ 03:38 2019-07-09T03:38:46+03:00

Модель позволяет использовать приспособление для ловушки многократно, причем, в сложенном положении не занимает много места.

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В Северо-Восточном федеральном университете получен патент на полезную модель «Челачная насторожка». Устройство создано для охоты на пушных зверьков с помощью опадных самоловов.

По словам соавтора патента старшего преподавателя Горного института СВФУ Анны Васильевой, идея разработки устройства пришла в 2016 году.

- Я рассказала коллеге, что мой брат занимается ловлей пушных зверей, и в связи с запретом использования металлических капканов в промысле было принято решение сделать ловушку из дерева. Оно представляет собой простое и надежное устройство – настораживающее приспособление для охоты на пушных зверьков с помощью самоловов, – объяснила сотрудник.

Преподаватель подчеркнула, что модель позволяет использовать приспособление для ловушки многократно, причем, в сложенном положении не занимает много места.

ИСТОЧНИК KP.RU