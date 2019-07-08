В ближайшие три дня в Якутске и 12 районах республики ожидаются грозы, ливни и сильный ветер

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-08T15:30:39+03:00

Спасатели рекомендуют гражданам при грозе по возможности не выходить на улицу. Фото: ЯСИА

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9-11 июля в Якутске, а также Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском, Алданском, Олекминском и Кобяйском районах ожидаются грозы, ливневые дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Как сообщает МЧС Якутии, высока вероятность возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций.

Спасатели рекомендуют гражданам при грозе по возможности не выходить на улицу, не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, плотно закрывать окна и двери, выключить электроприборы.

ИСТОЧНИК KP.RU