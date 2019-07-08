2019-07-08T12:06:54+03:00
Спорт

Следующие Игры народов Якутии станут частью юбилейных мероприятий к 100-летию республики

Большое внимание будет уделено удобству зрителей
Мария Удовкина
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Планируется создание специальных фан-зон, где болельщики могут следить за своей командой на экране.Планируется создание специальных фан-зон, где болельщики могут следить за своей командой на экране.
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В 2022 году следующие VIII Спортивные игры народов Якутии пройдут в Усть-Алданском районе. Владимир Солодов сообщил, что руководство республики приложит все усилия, чтобы они стали ещё более зрелищными, ведь их проведение совпадет со 100-летием основания республики.

Формат Игр не изменится, при этом больше внимание будет уделено зрителям.

Планируется создание специальных фан-зон, где болельщики могут следить за своей командой на экране.

- Также важно, чтобы те объекты, которые будут строиться, потом максимально использовались жителями района, людьми всех возрастов ежедневно для занятий спортом. Исходя из этого, мы определим итоговый перечень спортивных объектов, их характеристики, и в ближайшее время он будет утверждён. Впереди три года, но подготовка начнётся уже после окончания Игр в Амге, — цитирует ЯСИА премьера республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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