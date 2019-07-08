В республике действуют 3 лесных пожара
Тушением занимается 151 человек и 14 единиц техники
Пожары в Нюрбинском, Ленском и Сунтарском районах локализованы.
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По состоянию на 8 июля в республике принимаются меры по тушению 6 лесных пожаров, из них действуют 3.
Пожары в Нюрбинском, Ленском и Сунтарском районах локализованы.
Тушением пожаров занимается 151 человек и 14 единиц техники. Предварительная причина возгораний в Ленском, Нюрбинском и Сунтарском районах – сухие грозы, в Верхоянском районе – переход огня на лесной фонд с земель иных категорий.
Труднодоступные и удаленные земли республики находятся под постоянным наблюдением и контролируются космическим мониторингом.
ИСТОЧНИК KP.RU