2019-07-08T11:42:58+03:00
Общество

Двум общественникам из Якутии присуждены российские государственные награды

Награду они получили за значительный вклад в развитие ветеранского движения
Мария Удовкина
Поделиться:
На фото Николай Гребенников.На фото Николай Гребенников.
Изменить размер текста:

Анатолию Аракчееву и Николаю Гребенникову указом президента России присуждены медали ордена «За заслуги перед отечеством II степени».

Награду они получили за значительный вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи наградить.

Анатолий Аракчеев – председателя совета регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Николай Гребенников - председатель Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Якутии, член Общественной палаты Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ближайшие три дня в Якутске и 12 районах республики ожидаются грозы, ливни и сильный ветер
Следующие Игры народов Якутии станут частью юбилейных мероприятий к 100-летию республики
В республике действуют 3 лесных пожара
Сардана Осипова взяла два первых места на чемпионате по силовому экстриму в Лос-Анджелесе
Более 33 миллионов рублей должны гаражно-строительные кооперативы «Якутскэнерго»
В Амге сыграли в «Чистые игры»
За прошедшие сутки в Якутии произошли два ДТП со смертельным исходом
Из Нижнего Бестяха паромы будут курсировать до последнего пассажира
Водоканал Якутска сообщает о временном отключении воды
Возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда на Чульманской ТЭЦ
Якутский борец Арыйаан Тютрин примет участие в международном турнире в Польше
Следком начал проверку обстоятельств смерти людей в реке в районе 203 микрорайона Якутска
Нерюнгринский район может получить дополнительные средства на расселение из аварийного жилья
Прогноз погоды на 7 июля
Айсен Николаев проверил состояние реки Чульман
В республике тушат 8 лесных пожаров
В Алданском и Вилюйском районах найдены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
На пляже 202 микрорайона обнаружены двое утонувших
В Якутии объявлен конкурс на лучший сценарий для будущего кино
«Вы – надежда нашего города»: Сардана Авксентьева встретилась со сборной Якутска в Амге
Четыре проекта из Якутии вошли в реестр лучших практик по благоустройству
В Амге на Играх народов Якутии наградили первых чемпионов и призеров