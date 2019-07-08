Двум общественникам из Якутии присуждены российские государственные награды
Награду они получили за значительный вклад в развитие ветеранского движения
На фото Николай Гребенников.
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Анатолию Аракчееву и Николаю Гребенникову указом президента России присуждены медали ордена «За заслуги перед отечеством II степени».
Награду они получили за значительный вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи наградить.
Анатолий Аракчеев – председателя совета регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
Николай Гребенников - председатель Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Якутии, член Общественной палаты Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU