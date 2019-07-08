Сардаана Осипова взяла два первых места на чемпионате по силовому экстриму в Лос-Анджелесе

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-08T11:10:19+03:00

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Мастер спорта России и чемпионка Европы по мас-рестлингу Сардана Осипова стала лучшей на открытом чемпионате в Калифорнии. Она заняла первое место в весовой категории до 65 кг.

Также она приняла участие в состязаниях по армлифтингу, где в трех номинациях была первой и в общем итоге заняла первое место.

- Вчера и сегодня прошёл открытый Чемпионат Калифорнии по силовому экстриму «Strongmen». Конечно же эти соревнования не могли обойтись и без меня. Я взяла 1 место по мас-рестлингу и обще итоговое 1 место по армлифтингу, - сообщила спортсменка в своем Инстаграме.

Сардана Осипова – первая чемпионка Европы по мас-рестлингу, обладательница Кубка мира-2017, мастер спорта России и Якутии и универсальный атлет класса «А». Спортсменка родом из села Графский Берег Намского района.

ИСТОЧНИК KP.RU