Сардаана Осипова взяла два первых места на чемпионате по силовому экстриму в Лос-Анджелесе
Мастер спорта России и чемпионка Европы по мас-рестлингу Сардана Осипова стала лучшей на открытом чемпионате в Калифорнии. Она заняла первое место в весовой категории до 65 кг.
Также она приняла участие в состязаниях по армлифтингу, где в трех номинациях была первой и в общем итоге заняла первое место.
- Вчера и сегодня прошёл открытый Чемпионат Калифорнии по силовому экстриму «Strongmen». Конечно же эти соревнования не могли обойтись и без меня. Я взяла 1 место по мас-рестлингу и обще итоговое 1 место по армлифтингу, - сообщила спортсменка в своем Инстаграме.
Сардана Осипова – первая чемпионка Европы по мас-рестлингу, обладательница Кубка мира-2017, мастер спорта России и Якутии и универсальный атлет класса «А». Спортсменка родом из села Графский Берег Намского района.
ИСТОЧНИК KP.RU