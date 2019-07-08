2019-07-08T10:32:07+03:00
Общество

Более 33 миллионов рублей должны гаражно-строительные кооперативы «Якутскэнерго»

Среди злостных неплательщиков «Вымпел», «Монтажник-2», «Юбилейный-2», «Стрела», «Сетевик» и другие
Мария Удовкина
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«Якутскэнерго» применяет весь предусмотренный законодательством комплекс мер, чтобы побудить кооперативы рассчитаться по долгам.«Якутскэнерго» применяет весь предусмотренный законодательством комплекс мер, чтобы побудить кооперативы рассчитаться по долгам.
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На 1 июля общий долг гаражно-строительных кооперативов Якутска перед «Якутскэнерго» составляет 33 млн 513 тысяч рублей.

Из них за электричество - 2 млн 972 тысяч рублей, за теплоэнергию - 30 млн 721 тысяч рублей.

Среди злостных неплательщиков такие кооперативы как «Вымпел», «Монтажник-2», «Юбилейный-2», «Стрела», «Сетевик» и другие.

«Якутскэнерго» применяет весь предусмотренный законодательством комплекс мер, чтобы побудить кооперативы рассчитаться по долгам: от направления уведомлений и информационных писем до обращения в судебные органы.

Для урегулирования проблемы задолженности гаражные кооперативы могут заключить соглашения о реструктуризации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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