Более 33 миллионов рублей должны гаражно-строительные кооперативы «Якутскэнерго»
На 1 июля общий долг гаражно-строительных кооперативов Якутска перед «Якутскэнерго» составляет 33 млн 513 тысяч рублей.
Из них за электричество - 2 млн 972 тысяч рублей, за теплоэнергию - 30 млн 721 тысяч рублей.
Среди злостных неплательщиков такие кооперативы как «Вымпел», «Монтажник-2», «Юбилейный-2», «Стрела», «Сетевик» и другие.
«Якутскэнерго» применяет весь предусмотренный законодательством комплекс мер, чтобы побудить кооперативы рассчитаться по долгам: от направления уведомлений и информационных писем до обращения в судебные органы.
Для урегулирования проблемы задолженности гаражные кооперативы могут заключить соглашения о реструктуризации.
ИСТОЧНИК KP.RU