В Амге сыграли в «Чистые игры»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-08T09:41:09+03:00

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5 июля в рамках VII Спортивных игр народов Якутии прошли «Чистые игры в Амге» на ручье Халбы между Амгинским и Чапчылганским наслегами. Место выбрано не случайно, на территории ручья находится свалка, поэтому место сильно нуждается в очистке.

«Частые игры» – это командные состязания по сбору и сортировке мусора, которые проводятся на загрязненных территориях. Победившая команда получает призы от спонсоров. География участников игр обширна включает не только Россию, но и Нигерию, Индию, Финляндию, Вьетнам и другие.

Как отметил генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Сергей Местников, благодаря проведению таких игр повышается экологическая культура и ответственность молодежи.

На протяжении 2 часов команды собирали мусор на указанной территории. За этот промежуток времени мусорные контейнеры быстро наполнились мешками со стеклом, пластиком, жестянками со смешанным мусором. Помимо сбора и сортировки мусора командам предстояло отыскать в лесу тотемы и разгадать загадки.

ИСТОЧНИК KP.RU